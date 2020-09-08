23 bin dekarda ekilen domateslerden 200 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Bitlis merkez ve ilçelerinde 23 bin dekarda ekilen ve hasadına başlanılan domatesten, bu yıl 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Verimli topraklarıyla birçok ürünün yetiştirilmesinde söz sahibi olan Bitlis, bu yıl domates üretiminde bölgede birinci sırada yerini aldı.

Nemrut Dağı eteklerindeki verimli arazilerinde yaklaşık 4 bin mevsimlik işçiyle hasat edilerek kent ekonomisine 220 milyon lira civarında katkı sunan domatesler, ülkenin 20 iline pazarlanıyor.

İlk defa ekimi gerçekleştirilen kurutmalık domatesler de hasadın ardından kadınlar tarafından özenle kesilerek güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere, yaklaşık bir ay önce başlanan domates hasadının kasım ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Kurum personel ve müdürlerin sürekli sahada inceleme yaptığını, bu yıl domates veriminin yüksek olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Bu yıl 23 bin dekarda domates üretimi yapıldı. 200 bin ton rekolte beklentimiz var. İl ekonomisine yaklaşık 220 milyon lira katkı sunuyor. Şu an hasadı yapılan sofralık domatesler Türkiye'nin 20 ilini gönderiliyor. Domates üretiminde bölgede birinci sırada yerimizi aldık. Bitlis bazı stratejik ürünlerde bölge ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir konum haline geldi. Pandemi sürecinde ekilmedik bir karış toprak bırakmadık. Şu an sofralık domateslerin hasadı yapılıyor. Hasat iyi geçiyor."

Kentte bu yıl bir ilki gerçekleştirerek kurutmalık domates yetiştiriciliğine başladıklarını belirten Çelik, Türkiye'nin kurutmalık domates üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizdi.

Çelik, "Türkiye'de yapılan bu ürünler birçok ülkeye gönderiliyor. Kuru domatesin pazar değeri çok yüksektir. Üretilen domatesler özenle kesilerek kurutuluyor. Bunları çeşitli illere göndereceğiz. Bitlis'te domates üretimi nisan ayında başlayarak kasım ayına kadar devam eder. Bu süreçte farklı ürünler için ilimize yaklaşık 30 bin mevsimlik işçi geliyor. Bunların yaklaşık 4 bini domates tarlalarında çalışıyor. Ekiplerimiz bunların sağlık durumlarını ve barınmalarını sürekli takip ediyor. Bu da ilimize önemli bir istihdam sağlamaktadır." diye konuştu.