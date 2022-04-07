23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor

07.04.2022 20:53
23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor

23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin üçüncü haftasında dolu bir program sanatseverleri bekliyor.

23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin üçüncü haftasında dolu bir program sanatseverleri bekliyor.

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlenen festival, yeni haftasında, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde Tiyatro Sanat Değirmeni'nin "İyi Kötü Çirkin" oyunuyla perdelerini açacak.

Festival kapsamında, Tiyatro Sanat Değirmeni, Proje No2 ve Perde Sanat Tiyatrosu ile Eskişehir ve Bursa büyükşehir belediyesi şehir tiyatrolarının oyunları, 11-17 Nisan tarihlerinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "V. Frank", Proje No2'nin "Acı Kaybımız", Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun "Misafir" oyunu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde, Perde Sanat Tiyatrosunun "Thom Pain–Hiçbir şey" adlı oyunu da Sabancı Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık'ın yer aldığı "İyi Kötü Çirkin" eserinde, iyilik ve kötülük kavramı, trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "V. Frank" oyunu, insanın kaçınılmaz yazgısının, trajedisinin gerçekliğini ve yine insanın bu gerçeklikten kurtulmak için giriştiği çabanın kara komedisini sahneye taşıyor.

Lale Mansur ve Gizem Aldemir'in rol aldığı Proje No2'nin "Acı Kaybımız" oyununda ise birbirinden çok farklı hayatlara sahip iki kadının benzer hikayesi kara komedi tarzında ele alınıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönetmenliğini yaptığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun oyunu "Misafir"de de Almanya'dan yıllar sonra dönen Musa'nın doğup büyüdüğü topraklarda eski arkadaşları tarafından kabul edilmeyişi, yakın ve uzak çevresi tarafından dışlanmasını anlatılıyor.

Ünlü yazar Will Eno'nun kaleme aldığı "Thom Pain–Hiçbir Şey" ise "anlattıklarından öte anlatamadıklarıyla öne çıkan bir oyun" sloganıyla sahneleniyor.

YORUMLAR
500
Devlet Tiyatroları'nın oyun yarışmasına demiryolcu damgası Devlet Tiyatroları'nın oyun yarışmasına demiryolcu damgası TCDD mühendisi Abdullah Öztürk, Devlet Tiyatrolarının oyun yarışmasında birinci oldu TCDD mühendisi Abdullah Öztürk, Devlet Tiyatrolarının oyun yarışmasında birinci oldu

Devlet Tiyatroları, Tiyatro, oyunlar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:32 Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 21:00:38. #1.11#
SON DAKİKA: 23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement