23 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:38 Kaynak: AA
'ın Kırıkhan
ilçesinde Suriye
'den Türkiye
'ye yasa dışı yollardan giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Kurtlusoğuksu
Mahallesi girişinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri 33 MA 4854 plakalı hafif ticari araç ile 07 MA 5592 ve 01 MA 3799 plakalı otomobilleri durdurdu.
Ekiplerin yaptığı kontrolde araçlarda bulunan 23 kişinin Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, sürücüler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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