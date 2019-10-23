Son Dakika Haberleri: 23 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 23 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

1 saat önce

23 Ekim 2019 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

23 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:30 Maç Saati

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Kısa Özet

03:00 beIN Manşet

03:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:45 Maç Saati

06:30 Dünden Bugüne

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Avrupa Ligi Magazin

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 Futbolun Şehirleri

16:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

17:30 Flaş Röportajlar

17:45 Basın Toplantısı

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Ajax - Chelsea

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:45 Inter - B. Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi, beIN, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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