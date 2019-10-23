23 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Aktüel Futbol
01:00 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
03:00 Bundesliga
03:45 Spor Artı
04:45 Spor Atlası
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Süper Lig Özetler
05:30 TFF 1. Lig Özetler
06:00 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:25 Almanya Bundesliga Özetler
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:00 Gündem Futbol
15:55 Dünya Kulüpler Şampiyonası Plaj Futbolu
17:00 Spor Akşamı
17:50 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
18:55 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası Voleybol Karş. “F
18:55 Fenerbahçe – Galatasaray
21:00 Futbol Aklı
23:00 Premier Futbol