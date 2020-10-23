23 Ekim 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

23 Ekim 2020 Eurosport Yayın Akışı
23.10.2020 06:42
23 Ekim 2020 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:25 Haberler
00:30 Bisiklet
02:30 Bisiklet
02:30 Tenis
04:00 Bisiklet
06:00 Bisiklet
08:00 Tenis
09:30 Bisiklet
11:30 Bisiklet
13:25 Bisiklet
18:45 Haberler
18:50 Tenis
20:30 Bisiklet
22:30 Bisiklet
Son Dakika İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı