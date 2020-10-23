23 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:00 Çukur

01:30 Herkese Karşı

02:00 Arıza

03:30 Ramo

04:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

05:30 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:15 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bas Gaza

20:00 Ramo

21:45 Herkese Karşı

23:45 Şeref Sözü