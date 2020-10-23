23 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

TENİSİstanbul Challenger 72'nci TED Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde çeyrek final, çiftlerde ise yarı final karşılaşmaları oynanacak.AVRUPA'DAN FUTBOL

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor mücadelesinin çalışmalarına devam edecek.

SÜPER LİG20.00 Kasımpaşa - GöztepeFENERBAHÇESarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Takım uçakla Erzurum'a gidecek ve mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.Kafilenin karşılanması.

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