TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ
14.30 Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kura çekimi yapılacak.SÜPER LİG20.00 Kasımpaşa - GöztepeFENERBAHÇESarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Takım uçakla Erzurum'a gidecek ve mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.Kafilenin karşılanması.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor mücadelesinin çalışmalarına devam edecek.
TRABZONSPORBordo-mavili ekip, yapacağı antrenmanla Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürecek.
KADINLAR AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ19.00 Türkiye - Kosova
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi14.00 Türk Hava Yolları - Nilüfer BLD19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA
TENİSİstanbul Challenger 72'nci TED Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde çeyrek final, çiftlerde ise yarı final karşılaşmaları oynanacak.AVRUPA'DAN FUTBOL
21.45 Sassuolo - Torino (Kaan Ayhan, Mert Müldür)
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › 23 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor