Van depreminin 9. yılı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremlerle ilgili mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde bulunan ilimizde yaşanılan bu afetlerde depremzede vatandaşlarımız yalnız bırakılmayarak devletin tüm imkanları seferber edildi. Gerek devletimiz, gerekse hükümetimiz ve Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızın kısa sürede yaptığı yardımlar, yaşanan yıkımın etkilerini azaltırken, yaraların da sarılmasına katkı sağladı. Van'ı, kaderine ve enkaz yığınları arasına terk etmeyeceğini dünyaya örnek bir şekilde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları olmak üzere tüm halkımız gösterdi. Devlet-millet birlikteliği ile koordinasyon sağlanarak depremin hemen ardından gıda ve barınma gibi acil ihtiyaçlar giderilirken geçen 9 yılın ardından Van yeni bir çehre kazanarak modern bir kent haline geldi. Bizler de bu modernleşmeyi sürdürerek, ilimizde bu tür afetlerin etkisini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."