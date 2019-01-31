Son Dakika Haberleri: 23. EMITT Fuarı kapılarını açtı

23. EMITT Fuarı kapılarını açtı

49 dakika önce

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 23. kez kapılarını açtı.

23. EMITT Fuarı kapılarını açtı, System.String[]
Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 23. kez kapılarını açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:52 

Doğu Akdeniz, Ekonomi
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