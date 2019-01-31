23. Emıtt Fuarı Kapılarını Açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz mevsimi olmadan önce seyahat acentelerinin kuruluş ve çalışmalarını düzenleyen 1618 sayılı yasayı meclise göndermek istediklerini belirterek, "Burada öncelikli hedefimiz sinema yasasında olduğu gibi sektörün büyük bir çoğunluğunun desteğini ve...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz mevsimi olmadan önce seyahat acentelerinin kuruluş ve çalışmalarını düzenleyen 1618 sayılı yasayı meclise göndermek istediklerini belirterek, "Burada öncelikli hedefimiz sinema yasasında olduğu gibi sektörün büyük bir çoğunluğunun desteğini ve onayını aldığımız yeni bir yasa tasarısını meclise sunup, turizm sektörünün hizmetine sunmak." dedi.



Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikten sonra turizmdeki hedefleri revize ettiklerini, 2023 hedeflerini 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak değiştirdiklerini söyledi.



TÜİK'in sabah saatlerinde Türkiye'nin 2018 turizm verilerini açıkladığını belirten Ersoy, "Yabancı turist sayısı 39 milyon 488 bin. Yurt dışında yaşayan Türk ziyaretçilerin sayısı 6 milyon 624 bin. Toplam 46 milyon 112 bin turist 2018'de ülkemizi ziyaret etti. Toplam turizm geliri de 29,5 milyar doları aştı. 2017'de kişi başı gelir 681 dolar olmuştu, 2018'de bu rakam 647 dolar olarak gerçekleşti. Bu önemli bir veri olmakla birlikte farklı yorumlanması gereken bir veri. Bu veriye yeni bir veri daha ekleyeceğimizi söylemiştik. 2019 Ocak ayı itibariyle açıklayacağımız verilerle kişi başı gecelik geliri de açıklayacağımızı belirttik. Çünkü bizim için gerçek ve önemli olan veri bu. 2017'de kişi başı gecelik gelirimiz 63,2 dolar olarak gerçekleşti. 7 Şubat'ta kesin olarak açıklanacak olmakla birlikte 2018'de tahmini kişi başı gecelik gelirimiz 66,5 dolara çıktı. Kişi başı gecelik gelirde de iyileşme bu sene itibariyle başladı." diye konuştu.



Bakan Ersoy, turizmdeki 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefine değinerek, şöyle devam etti:



"Bu verileri gördükten sonra işin 70 milyon kişilik kısmının çok zor olmadığı görülüyor. Bizim için önemli olan kısmı 70 milyar dolar. Bu ne demek? Kişi başı gelirimizi 2023'e kadar yüzde 50 oranında arttırmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için artık nicelikli turizmden, nitelikli turiste yani konaklama dışı harcaması turiste geçiş yapmamız, bir üst lige çıkmamız gerekiyor. Çünkü kişi başı gelirde yüzde 50 artışı sadece konaklama gelirini arttırarak sağlamamız mümkün değil. Konaklama dışı geliri hem çeşitlendirmemiz hem de arttırmamız gerekiyor."



"Turizme bakış açısı değiştirilmeli"



Nitelikli turist hedefini gerçekleştirmek için öncelikle turizme bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, ayrıca maliyet odaklı değil gelir odaklı, arz odaklı değil talep odaklı turizme öncelik verilmesinin önemine işaret etti.



Türkiye'nin sahip olduğu arkeolojik, kültürel değerler, sanat ve sanatçılar, çok zengin gastronomi çeşitliliğinin ön planda bulunduğu, rakip ülkelerle kıyaslandığında rakipsiz fırsatlar ve şanslar tanıyan bu özeliklerin ön plana çıktığı turizm konseptlerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Ersoy, nitelikli turist için ihtiyaç duyulan alt yapının da oluşturulması gerektiğini, burada öncelikli hedefin ise insan kaynağı olduğunu aktardı.



Bakan Ersoy, Turizm Meslek Liseleri'nin kolej statüsüne getirildiğini, 2019 Eylül ayında başlayacak bu sistemi sektörün isteği üzerine gelecek ay itibariyle hayata geçirmeye karar verdiklerini belirterek, yeni müfredat kapsamında 20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında bu liselerdeki öğrencilerin anlaşmalı otellerde uygulamalı eğitim görmeye başlayacağını söyledi.



Turizmde ulaşımın önemine değinen Ersoy, THY ile yaptıkları protokole istinaden Nsan ayı itibarıyla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havaalanlarına öncelikle yoğun turist tedariki sağlayan ülkelerden tarifeli sefer başlatma kararı aldıklarını ifade etti.



"Tanıtım bütçelerini çok ciddi oranlarda arttırdık"



Bu yıldan itibaren tahsise açacakları yeni turizm alanlarında 12 ay turizm yapma alanlarına öncelik vereceklerini aktaran Bakan Ersoy, şunları kaydetti:



"Türkiye'de nitelikli turiste geçiş için yaptığımız çalışmaları, yurt dışında hedeflediğimiz kitlelere algılatmamız gerekiyor. Bu da çok büyük bir tanıtımla olması gereken bir şey. 2019 itibarıyla devlet ve bakanlık olarak yurt dışında yaptığımız tanıtım bütçelerini çok ciddi oranlarda arttırdık. Ocak ayı itibarıyla İngiltere, Almanya, Hollanda, Rusya, Ukrayna ve Körfez ülkelerinden başlamak üzere, ilk etapta oralarda yayınlanan dergiler, televizyonlarda ve dijital platformlarda reklam kampanyasını başlattık."



"Turizm Geliştirme Fonu'nu seçimlerden sonra hayata geçirmeyi planlıyoruz"



Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu'nu da seçimlerden sonra ilk fırsatta hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu çok önemli bir fon. Dünyayı incelediğimizde birçok ülkede Turizm Geliştirme Fonu veya benzeri fonların işletildiğini görüyoruz. Bu, süreklilik açısından da çok önemli. Bu fonun yönetim kurulu, turizm yatırımcılarından oluşuyor. En çok şikayet ettiğimiz konu, her bakan değiştiğinde turizm politikası yeniden gözden geçiriliyordu. Bunu, bağımsız hale getirmek için diğer ülkeler ne yapmış diye baktığımızda böyle bir fonun hayata geçirildiğini görüyoruz." dedi.



1972 yılında hayata geçirilen 1618 sayılı yasaya değinen Bakan Ersoy, bu süreç içinde dünya turizm sektöründe birçok yeniliğin olduğunu, her şeyden önce iletişim teknolojilerinin değiştiğini, iş yapma şekillerinin, seyahat alışkanlıklarının, ulaşım araçlarının, hatta turistin beklentilerinin değiştiğini ifade etti.



Bu değişimlerle birlikte pazarda lokal oyuncuların yanında global devlerin yerini almaya başladığını dile getiren Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sektör olarak, biz de bakanlık olarak çağın gereğine uygun yeni teknoloji ve küresel ticaret ile uyumlu, yerli firmaların gelişmesini sağlayan yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu gördük, bununla ilgili çalışmalara başladık. Devlet olarak üç önceliğimiz var. Birinci önceliğimiz tüketici hakları, ikinci önceliğimiz kayıt dışı ekonominin önlenmesi, üçüncü önceliğimiz de haksız rekabetin oluşmaması. TÜRSAB ile birlikte birkaç aydır bakanlık yetkilileri olarak yeni yasa tasarısı hazırlığına başladık. Üzerinde tartışılacak bir taslağı da hazır hale getirdik. Yasa hazırlık çalışmalarının ikinci aşamasına başlıyoruz. Yaz mevsimi olmadan önce yasayı meclise göndermek istiyoruz. Burada öncelikli hedefimiz sinema yasasında olduğu gibi sektörün büyük bir çoğunluğunun desteğini ve onayını aldığımız yeni bir yasa tasarısını meclise sunup, turizm sektörünün hizmetine sunmak."



Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından, fuara katkı sağlayan kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket verildi.



Daha sonra Bakan Ersoy, KKTC Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROB Başkanı Timur Bayındır, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.



Bakan Ersoy ve beraberindekiler açılışın ardından fuar alanını gezdi. Çanakkale şehitliklerini anlatan ve bazı savaş objelerinin yer aldığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın standını ziyaret eden Bakan Ersoy, burada fotoğraf çektirerek, yetkililerle sohbet etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pazarcılar 100 Liralık Alışveriş Yapana Çanta Hediye Etmeye Başladı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Yüzüne Kafa Atıp, Dövdü

Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu

Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu