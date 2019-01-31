Son Dakika Haberleri: 23. Emıtt Fuarı Kapılarını Açtı - Detaylar

23. Emıtt Fuarı Kapılarını Açtı - Detaylar

1 saat önce

- Fuardan görüntüler 23. EMITT Fuarı kapılarını açtıİSTANBUL - Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.

- Fuardan görüntüler 23. EMITT Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL - Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Güncel
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