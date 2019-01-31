23. Emıtt Fuarı Kapılarını Açtı - Detaylar

- Fuardan görüntüler 23. EMITT Fuarı kapılarını açtıİSTANBUL - Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.

- Fuardan görüntüler 23. EMITT Fuarı kapılarını açtı



İSTANBUL - Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 23. kez kapılarını açtı.

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