23 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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23 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı

23.09.2022 06:42
23 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı

23 Eylül 2022 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 O Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

22:45 Yargı

YORUMLAR
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Reha Muhtar'ın Kızı Mina'dan Kan Donduran İfadeler! Reha Muhtar'ın Kızı Mina'dan Kan Donduran İfadeler! Annesi şırınga ile eziyet etmişti! O çocuğun babaannesi canlı yayında söyledikleriyle kan dondurdu Annesi şırınga ile eziyet etmişti! O çocuğun babaannesi canlı yayında söyledikleriyle kan dondurdu
Kaynak: InterSinema.com

Gelinim Mutfakta, Kanal D, O Kız, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 23 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 23 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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