23 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

Yağız Avcı: Hatasız bir yarış çıkardık

"Parkur herkes için aynı tabii ama gerçekten zor"

Türkiye 'de düzenlenen en büyük organizasyonlardan bir tanesi""Daha büyük hedeflerimiz var""Türkiye'de alınan önlemlerin ve kontrollerin önceki yarıştan daha sıkı olduğunu öğrendik""Ritmi yakalamakta senkron çok önemli"

GALATASARAY14.00 Kulüp ile Damat Tween arasındaki sponsorluk anlaşmasının basın lansmanı gerçekleştirilecek. (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu) HAJDUK SPLİT MAÇINA DOĞRU17.00 Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı öncesi basın toplantısında konuşacak. (Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi) 17.30 Temsilcimiz karşılaşma için son provasını yapacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olacak. 19.15 Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas ve bir oyuncusu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.20.00 Hırvat ekibi karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda son antrenmanını yapacak.

BEŞİKTAŞ - RİO AVE MAÇINA DOĞRU16.30 Siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Şahin ve bir futbolcu, Rio Ave mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.18.00 Toplantının ardından Beşiktaş, müsabaka öncesi son idmanına çıkacak. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. 18.15 Rio Ave'nin antrenörü Augusto Vilela Gama ve bir oyuncusu Vodafone Park'ta basın toplantısı yapacak.19.00 Portekiz temsilcisi maç öncesi statta ilk 15 dakikası medyaya açık olarak çalışma gerçekleştirecek.

ROSENBORG - ALANYASPOR MAÇINA DOĞRU12: 00 Turuncu-beyazlılar özel uçakla Norveç'e hareket edecek18: 30 Teknik direktör Çağdaş Atan ve bir futbolcu, karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.19: 00 Temsilcimiz, maçın oynanacağı Lerkendal Stadı'nda, son çalışmasını gerçekleştirecek.

FENERBAHÇESarı-lecivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOLFIBA Kadınlar Euroleague19.00 İzmit Belediye Spor Kulübü - DVTK Miskolc

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi14.00 Beylikdüzü Vol. İht. - Karayolları16.00 Sistem9 Yeşilyurt - Çan Gençlik Kale Spor19.30 VakıfBank - Galatasaray HDI SigortaAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Arhavi Voleybol - İnegöl Bld.15.00 Ziraat Bankkart - Haliliye Bld.15.00 Altekma - Tokat Bld. Plevne16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Galatasaray HDI Sigorta16.00 Sorgun Bld. - Spor Toto18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul BBSK

AVRUPA'DAN FUTBOLŞampiyonlar Ligi Play-Off22.00 Olympiakos - Omonia22.00 Molde - Ferençvaroş22.00 Gent - Dynamo Kiev Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu19.00 Apollon - Lech

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

10.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Spor Haftası kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinliklere katılacak. (ANITTEPE SPOR KOMPLEKSİ)