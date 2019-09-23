Son Dakika Haberleri: 23 eylül pazartesi dha spor gündemi
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23 eylül pazartesi dha spor gündemi

6 dakika önce

Milyonların takip ettiği 5 yaşındaki sosyal medya fenomeni Arat, her gün spor yapıyor, doğal besleniyorPSG'den sonra Galatasaray forması giydiArat Hosseini: Messi, Ronaldo ve Salah'ı seviyorum ama idollerim değiller.

23 eylül pazartesi dha spor gündemi, System.String[]

Milyonların takip ettiği 5 yaşındaki sosyal medya fenomeni Arat, her gün spor yapıyor, doğal besleniyor
PSG'den sonra Galatasaray forması giydi
Arat Hosseini: Messi, Ronaldo ve Salah'ı seviyorum ama idollerim değiller.
2 yaşında spora başlayan ve son 9 aydır futbol oynayan 5 yaşındaki çocuğun kasları her gün spor yapmasına ve organik beslenmesine bağlı
Baba Mohammad Hosseini: Arat'taki yeteneği 1 yaşındayken fark ettim. Onu köy ürünleri ve doğal besinlerle besliyoruz.
HALTER
-Tayland'da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Halter Milli Takımı, yurda döndü. Kadınlar 45 kiloda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
GÜREŞ
-Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil. Milletimizin, devletimizin bizden beklentisi yüksek. Biz de sorumluluğumuzu biliyoruz. Ona göre çalışarak vizelerimizi alacağız.

- BASKETBOLDA MEDYA GÜNLERİ
10.00 Bahçeşehir Basketbol toplu imza töreni
12.30 Fenerbahçe'nin Euroleague medya günü düzenlenecek.
14.00 Anadolu Efes'in Euroleague medya günü düzenlenecek.
SÜPER LİG
20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir
GALATASARAY
17.00 Olaganüstü Divan Kurulu toplantısı yapılacak.
FUTBOL
FIFA yılın "en"lerini açıklayacak.


Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:35 Kaynak: DHA
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