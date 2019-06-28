23 FETÖ'cü asker hakim karşısında

Bursa TEM ve istihbarat ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yaptıkları ortak operasyonda gözaltına alınan aralarında 1'i albay 14'ü muvazzaf 23 asker hakim karşısına çıktı.

Bursa TEM ve istihbarat ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yaptıkları ortak operasyonda gözaltına alınan aralarında 1'i albay 14'ü muvazzaf 23 asker hakim karşısına çıktı.



Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yaptıkları çalışmalarda halen örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen ve büfelerin ankesörlü telefonlarından örgütle iletişim halinde oldukları belirlenen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına operasyon düzenledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarında, bazı kişilerin, Bursa'daki büfe telefonlarından "mahrem imamlar" tarafından ardışık ve periyodik arandıklarının belirlenmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararıyla yakalayan 14'ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 24 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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