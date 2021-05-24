23 gıda işletmesine 408 bin TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika

23 gıda işletmesine 408 bin TL cezai işlem uygulandı

24.05.2021 10:28
23 gıda işletmesine 408 bin TL cezai işlem uygulandı, System.String[]

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Nisan ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri yapılan denetimlerde mevzuata uygun davranmayan 23 gıda işletmesine 408 bin 866 TL'lik yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Nisan ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri yapılan denetimlerde mevzuata uygun davranmayan 23 gıda işletmesine 408 bin 866 TL'lik yasal işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 2 bin 071 adet gıda üretim yeri, 13 bin 997 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Nisan ayında gıda üretim yerlerine 574 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2.004 adet olmak üzere toplam; 2 bin 578 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 40 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 23 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 408 bin 866 TL'lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Nisan ayı içerisinde 384 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 574 bin 818,99 kg kuru incir, 95 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 138 bin 561,79 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 479 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 713 bin 380,78 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir.

ALO Gıda 174 hattına, Nisan ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 27 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 8 adet, üretim yeri ile ilgili 6, diğer 1 adet olmak üzere toplam 42 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 31 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

23 gıda işletmesine 408 bin TL cezai işlem uygulandı

Türk Lirası, Aydın, Nisan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 23 gıda işletmesine 408 bin TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika


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