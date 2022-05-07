23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu - Son Dakika
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23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu

07.05.2022 23:49
23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu

Bolu'da 15 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan 71 yaşındaki İsmail Demir, dere kenarında ölü halde bulundu.

Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede yaşlının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Demir olduğunu tespit etti.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILACAK

Demir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı.

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Dörtdivan, Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 23 gündür haber alınamıyordu! 71 yaşındaki vatandaş ölü bulundu - Son Dakika


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