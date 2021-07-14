23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti - Son Dakika

Aralarında bebeğin de bulunduğu 16 kişilik Afgan aile , 22 Haziran'da THY'nin Kabil seferi ile İstanbul Havalimanı'na gelmiş ancak Rusya'ya gidiş için vize ve seyahat evraklarının olmadığı için St. Petersburg'a gidişlerine izin verilmemişti. Can güvenliği gerekçesiyle ülkelerine geri dönmek istemeyen Afganistanlı grup, İstanbul Havalimanı'nın transit yolcu salonunda beklemeyerek havalimanındaki bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı birime 'uluslararası koruma' başvurusunda bulunmuştu.

"BAŞVURULARI İŞLEME ALINMIŞTIR"

İstanbul Valiliği, havalimanında bekleyen Afganistanlı grubun durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Transit yolcu olarak Rusya'ya gitmek üzere Afganistan uyruklu 16 yabancı, 22 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Yolcuların Rusya'ya gidebilmeleri için geçerli vizelerinin bulunmaması sebebiyle geliş ülkelerine gönderilmek üzere havalimanı transit alanda bekletilmişlerdir. Söz konusu yabancıların, ilgili birimlerimize uluslararası koruma talebinde bulunmaları sonrasında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma başvuruları işleme alınmıştır" denildi.

AİLEDEN BİRİ ÖLDÜRÜLÜNCE KAÇMAYA KARAR VERMİŞLER

Aile bireylerinden biri Afganistan'a geri gönderilmeleri durumunda ölüm riski altında olacaklarını ifade etmişti. Aileden birinin geçtiğimiz aylarda Taliban güçleri tarafından öldürüldüğünü aktaran ismini vermek istemeyen aile bireyi, bunun üzerine kaçmaya karar verdiklerini anlattı.