23 haftalıkken 700 gram doğan bebek, 33 günde sağlığına kavuştu - Son Dakika
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23 haftalıkken 700 gram doğan bebek, 33 günde sağlığına kavuştu

23 haftalıkken 700 gram doğan bebek, 33 günde sağlığına kavuştu

15.02.2021 09:27

SİİRT'te, Gürçok çiftinin, 23 haftalıkken 700 gram olarak doğan prematüre bebekleri Abdulhakim, 33 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

SİİRT'te, Gürçok çiftinin, 23 haftalıkken 700 gram olarak doğan prematüre bebekleri Abdulhakim, 33 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Tedaviyi gerçekleştiren Uzm. Dr. Abdulhakim Güneş'in adının verildiği bebeğin annesi Tülin Gürçok, yaşadıkları stresi tarif edemediklerini belirterek, "Çocuğumuzda akciğer ve solunum yetmezliği olduğunu söylediler. Burada ciddi bir tedavi gördük. Oğlumun durumu şu an Allah'a şükür çok iyi" dedi.

Siirt'te yaşayan ve 23 haftalık hamile olan Tülin Gürçok, rahatsızlanınca Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürçok, burada sezaryenle doğum yaptı. 700 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebek, solunum yetmezliği nedeniyle, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerinin ardından bebek yoğun bakıma alındı. 33 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan bebek taburcu edildi. Daha önce bir bebeklerini de erken doğum sonrası kaybeden Gürçok çifti, bu bebeğin hayata tutunması için büyük çaba sarf ettiğini söyledikleri Uzm. Dr. Abdulhakim Güneş'e sürpriz yaparak erkek bebeklerine onun ismini verdi.

'CİDDİ SOLUNUM PROBLEMİ VARDI'

Bebeğin kendilerine getirildiğinde ciddi solunum problemi olduğunu anlatan Uzm. Dr. Abdulhakim Gürçok, "Aile, daha önce bir bebeklerini bir günlükken kaybetmiş. Bu bebeklerine uzun süre sonra kavuşabilmişlerdi. Genel durumu çok kötü olduğu için bize sevk edildi. Hastamızın akciğer bulgularında yetmezliği vardı ve ciddi bir solunum problemi vardı. Hastamızı yoğun bakımımıza aldık 5 gün boyunca makineye bağlı olarak kaldı. O arada uyuttuk ve ondan sonraki süreçte de yatışı oldu. Şu an hastamız sağlığına kavuştu ve çok şükür sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik. Aile de memnuniyetlerinin bir göstergesi olarak, çocuğa benim adımı vermeyi teklif ettiler. Bu durum da beni çok memnun etti" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE BU DURUMDA OLAN BİR BEBEĞİMİ KAYBETTİM'

Daha önce, bu durumda olan bir bebeğini dünyaya geldikten bire gün sonra kaybettiğini ifade eden Tülin Gürçok, şunları söyledi: "Çok ciddi bir stres yaşadık. Uzun zamandır ben ve eşim bugünü bekliyorduk. Ancak yeni doğan çocuğumuzda akciğer ve solunum yetmezliği var dediler ve bizi Abdulhakim Güneş'e sevk ettiler. Burada ciddi bir tedavi gördük ve yaşadığımız stres tarif edemem. Yapılan tedavilere cevap veren oğlumun durumu şu an Allaha şükür çok iyi ve kontrollerimizi gününde yapıyoruz. Bizlere bu sevinci yaşatan hocamız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çocuğumuza, doktorumuz Abdulhakim Güneş'in ismin verdik"

Kaynak: DHA
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