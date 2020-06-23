23 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
01:00 Şevkat Yerimdar
02:00 Şevkat Yerimdar
03:45 Kadın
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
05:45 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Şevkat Yerimdar
16:30 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Sivri Akıllılar
21:45 AROG
23:45 İlk Buluşma