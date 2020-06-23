23 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

23 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

23 Haziran 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 03:30 Almanya Bundesliga Özetler 03:50 Süper Lig Özetler 03:50 Spor Kitaplığı 03:55 Takvim Yaprakları 04:00 Süper Lig Özetler 04:20 TFF 1. Lig Özetler 04:25 Almanya Bundesliga Özetler 04:45 İngiltere Premier Lig Özetler 04:50 İtalya Kupası Magazin 05:00 TFF 1. Lig Özetler 05:25 Efsanelerin İzinde 05:30 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:00 Stadyum 07:25 Süper Lig Özetler 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:30 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:40 Napoli - Juventus 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Spor Kitaplığı 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Gündem Futbol 14:00 TBMM-TV 15:00 La Liga Özetler 15:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 16:00 Spor Bülteni 16:30 Napoli - Juventus 17:00 Bundesliga 17:45 TFF 1. Lig Goller 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 Napoli - Juventus 20:00 Hedef Süper Lig 20:00 İtalya Kupası Magazin 20:30 İngiltere Premier Lig Özetler 21:00 Dakika Skor 21:30 Süper Lig Özetler 22:25 İngiltere Premier Lig Özetler 22:40 Stadyum

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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