Üye Girişi
23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı

23.06.2021 06:42
23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı, System.String[]

23 Haziran 2021 Çarşamba günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Arka Sokaklar

03:30 Akasya Durağı

04:30 Adını Feriha Koydum

06:00 Yaralı Kuşlar

08:15 Tatlı Hayat

10:30 Akasya Durağı

14:00 Adını Feriha Koydum

16:30 Doktorlar

19:30 Arka Sokaklar

21:30 Tatlı Hayat

23:45 Kanıt

23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı
23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı
23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı
23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı
23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı

Atv, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti 07:46 Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı 07:41 Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti 00:30 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti
Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı 23:06 Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı 22:00 Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü 21:16 Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni swap anlaşmaları sinyali: 4 ülkeyle görüşüyoruz 20:09 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni swap anlaşmaları sinyali: 4 ülkeyle görüşüyoruz Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti 19:38 Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti

Son Dakika Haberleri
08:07 Diyarbakır'da iki farklı kaza: 3 ölü, 10 yaralı
08:03 Yayın ücretinin sadece yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
07:48 Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi?
07:46 Acılı aile yıkıldı! Çıkan yangında 3 küçük kardeş hayatını kaybetti
07:43 Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı
07:40 Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi? Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi?         
07:49
Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı         
07:43
Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak         
00:41
Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti         
23:23
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı         
21:55
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı         
19:21
Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı         
17:35
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak         
17:34
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
15:46
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 08:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 23 Haziran 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement