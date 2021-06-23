Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Teşkilat
02:30 Koyverdin Gittin Beni
04:40 Kalk Gidelim
06:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:00 Bünyamin
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Slovakya - İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Almanya - Macaristan
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika