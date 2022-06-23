23 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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23 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

23.06.2022 06:42
23 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

23 Haziran 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

03:45 Haftanın Golleri

04:00 Kasimpaşa - Altay

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Ç. Rizespor - Gaziantep Fk

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Göztepe - A. Demirspor

10:00 Sezonun Golleri

11:00 Süper Lig Gol Kralı

11:15 Süper Lig Asist Kralı

11:30 Haftanın Golleri

11:45 1. Lig Haftanın Golleri

12:00 Fenerbahçe - İstanbulspor

13:15 1 Yıldız 10 Gol

13:30 Sezonun Golleri

14:00 Galatasaray-fta Antalyaspor

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Kocaelispor - Trabzonspor

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 İH Konyaspor

19:45 Haftanın Golleri

20:00 Süper Lig Sezonun Öyküsü

21:00 Spor Turu

22:30 Fenerbahçe - Beşiktaş

23:45 1 Yıldız 10 Gol

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Kaynak: InterSinema.com

Fenerbahçe, Altay, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 23 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 23 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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