Son Dakika Haberleri: 23 Haziran'da elektrik güvenliği için tedbirler

23 Haziran'da elektrik güvenliği için tedbirler

3 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Seçim kurullarını zaten alternatif birkaç hattan beslememiz söz konusu ayrıca jeneratörler de bulunuyor.

23 Haziran'da elektrik güvenliği için tedbirler, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Seçim kurullarını zaten alternatif birkaç hattan beslememiz söz konusu ayrıca jeneratörler de bulunuyor. İnşallah bu seçim sürecini de elektrik güvenliği açısından sağlıklı bir şekilde atlatmış olacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:48 
Fatih Dönmez, Ekonomi
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