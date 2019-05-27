23 Haziran'da elektrik güvenliği için tedbirler
3 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Seçim kurullarını zaten alternatif birkaç hattan beslememiz söz konusu ayrıca jeneratörler de bulunuyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:48
, "Seçim kurullarını zaten alternatif birkaç hattan beslememiz söz konusu ayrıca jeneratörler de bulunuyor. İnşallah bu seçim sürecini de elektrik güvenliği açısından sağlıklı bir şekilde atlatmış olacağız." dedi.
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