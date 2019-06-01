Son Dakika Haberleri: "23 Haziran'da İstanbul bayramı var"
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"23 Haziran'da İstanbul bayramı var"

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bayramı memleketlerinde geçireceklerin 23 Haziran'da İstanbul'da olmalarını isterken, "23 Haziran'da İstanbul bayramı var." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bayramı memleketlerinde geçireceklerin 23 Haziran'da İstanbul'da olmalarını isterken, "23 Haziran'da İstanbul bayramı var." dedi.
Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla Esenler Dörtyol Meydan'da düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında vatandaşların gecesini tebrik etti.
Bu yıl güzel bir ramazan geçirdiklerini aktaran Yıldırım, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.
Birçok vatandaşın bayramı memleketinde geçireceklerine dikkati çeken Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" diyerek, herkesi trafik kurallarına uymaya davet etti.
Bayramı memleketlerinde geçireceklerin 23 Haziran'da İstanbul'da olmalarını isteyen Yıldırım, "Bayramdan sonra ama mutlaka İstanbul'a geri dönüyoruz değil mi? Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var." ifadelerini kullandı.
Katılımcılara "İstanbul bayramını birlikte kutlayalım mı?", "Yeni bir destan yazalım mı?" diye soran Yıldırım, "Evet" yanıtı aldı.
Gelecek günlerde İstanbul'a ilişkin projeleri ve müjdeleri duyuracaklarını anlatan Yıldırım, "Amacımız evimiz, işimiz, ortak geleceğimiz gençlerimizin, kadınlarımızın ortak geleceği İstanbul için daha çok çalışacağız, daha güzel hizmetleri hep birlikte başaracağız." diye konuştu.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, tezahüratta bulundu. Bir grup, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı attı.
Etkinlikte ilahiyatçılar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Ömer Döngeloğlu da Kadir Gecesi münasebetiyle sohbet verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:38 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Güncel
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