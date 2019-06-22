Son Dakika Haberleri: 23 Haziran İstanbul seçimleri anketi: Kürtler hangi adaya oy verecek?
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23 Haziran İstanbul seçimleri anketi: Kürtler hangi adaya oy verecek?

43 dakika önce

Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir seçimlerine saatler kala özellikle Kürt seçmenin sandığa gidip gitmeyeceği ve hangi adaya oy vereceği merak konusu. Anketlere göre 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Kürtler hangi adaya oy verecek? Öcalan'nın "tarafsız kalın" çağrısı etkili oldu mu?

23 Haziran İstanbul seçimleri anketi: Kürtler hangi adaya oy verecek?, System.String[]
Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir seçimlerine saatler kala özellikle Kürt seçmenin sandığa gidip gitmeyeceği ve hangi adaya oy vereceği merak konusu.

Kürt seçmenleri için saha çalışmaları yürüten Rawest Araştırma Şirketi, 23 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için analizlerini euronews Türkçe ile paylaştı.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:38 
Euronews, İstanbul, Dünya
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