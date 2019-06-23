Son Dakika Haberleri: 23 Haziran İstanbul seçimleri ile ilgili dünya ne dedi?
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23 Haziran İstanbul seçimleri ile ilgili dünya ne dedi?

1 saat önce

Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimleri dünya basının da manşetine yükseldi.

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Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimleri, dünya basınında geniş şekilde haber ve yorumlara konu oldu.

Dünyanın önde gelen haber kuruluşları Ekrem İmamoğlu galibiyetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AK Parti mağlubiyetini başlıklara taşıdı.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:38 
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Dünya
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