23 Haziran İstanbul seçimleri ile ilgili dünya ne dedi?
1 saat önce
Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimleri dünya basının da manşetine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:38
Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu
'nun resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı 23 Haziran İstanbul seçimleri, dünya basınında geniş şekilde haber ve yorumlara konu oldu.
Dünyanın önde gelen haber kuruluşları Ekrem İmamoğlu galibiyetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın partisi AK Parti
mağlubiyetini başlıklara taşıdı.
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