Son Dakika Haberleri: 23 Haziran İstanbul seçimleri: Oy verme işlemi başladı
Son Dakika Dünya Haber

23 Haziran İstanbul seçimleri: Oy verme işlemi başladı

1 saat önce

İstanbul halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başında. YSK'nın İBB Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yeniden oy vermesi bekleniyor

23 Haziran İstanbul seçimleri: Oy verme işlemi başladı, System.String[]
İstanbul halkı 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başında.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy veriyor.
Euronews.com'da Görüntüle
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:23 
İstanbul, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran İstanbul seçiminde nasıl oy kullanacağım? İşte adım adım oy kullanma rehberi Başarılı oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı SEZEN AKSU OYUNU KULLANDI Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü: 7 ölü, 21 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 09:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 23 Haziran İstanbul seçimleri: Oy verme işlemi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]