Son Dakika Haberleri: 23 Haziran İstanbul seçimleri: Son anketlere göre İmamoğlu yarışı önde götürüyor

23 Haziran İstanbul seçimleri: Son anketlere göre İmamoğlu yarışı önde götürüyor

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğini açıklamasının ardından anket şirketleri sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son seçim anketleri İmamoğlu'nun önde olduğunu gösteriyor

23 Haziran İstanbul seçimleri: Son anketlere göre İmamoğlu yarışı önde götürüyor, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğini açıklamasının ardından anket şirketleri yaptıkları son çalışma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

YSK'nın iptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı ve gözler 23 haziranda yapılacak İstanbul seçimlerine çevrildi.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:23 
İstanbul, Yüksek Seçim Kurulu, Dünya
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