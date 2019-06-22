23 Haziran öncesi seçmenlere uyarılar
20 dakika önce
23 Haziran İstanbul seçiminde oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:58
23 Haziran İstanbul
seçiminde oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor.
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