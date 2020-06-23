23 Haziran Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika

23 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAYSarı kırmızılılarda, Medipol Başakşehir sınavı hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılarda, Medipol Başakşehir sınavı hazırlıkları başlayacak.

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BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

ANKARAGÜCÜ

Başkent ekibi, Süper Lig'in 28'inci haftasında 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında, attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmaması nedeniyle Futbol Federasyonu'na itirazda bulunacak.

TFF 1'İNCİ LİG

17.30 Giresunspor - İstanbulspor (21'inci Hafta erteleme maçı)

PFDK SEVKLERİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.00 Leicester City - Brighton (Çağlar Söyüncü)

20.30 Valladolid - Getafe (Enes Ünal)


Beşiktaş Spor Kulübü, İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 23 Haziran Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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