23 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
Sarı kırmızılılarda, Medipol Başakşehir sınavı hazırlıkları başlayacak.
FENERBAHÇESarı lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
ANKARAGÜCÜBaşkent ekibi, Süper Lig'in 28'inci haftasında 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçında, attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmaması nedeniyle Futbol Federasyonu'na itirazda bulunacak.TFF 1'İNCİ LİG17.30 Giresunspor - İstanbulspor (21'inci Hafta erteleme maçı)
PFDK SEVKLERİProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL20.00 Leicester City - Brighton (Çağlar Söyüncü)
20.30 Valladolid - Getafe (Enes Ünal)