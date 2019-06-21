Son Dakika Haberleri: 23 Haziran seçimlerinde yurttaş inisiyatifleri: Neden organize oldular,seçime nasıl hazırlanıyorlar?
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23 Haziran seçimlerinde yurttaş inisiyatifleri: Neden organize oldular,seçime nasıl hazırlanıyorlar?

1 saat önce

23 Haziran’da sandığa gidecek olan pek çok İstanbullu seçmen, seçim çalışması için bir araya gelen gönüllü inisiyatiflerde yer alıyor.

23 Haziran seçimlerinde yurttaş inisiyatifleri: Neden organize oldular,seçime nasıl hazırlanıyorlar?, System.String[]
Türkiye 31 Mart 2019'da ülke siyasi tarihine geçecek bir yerel seçim yaşadı. Seçimi bu denli önemli kılan muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu'nun birinci çıktığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinin AK Parti'nin itirazı sonucu iptal edilmesi.

31 Mart gecesi Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurması, adaylardan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın kazandıklarını açıklamaları, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar, Ekrem İmamoğlu'nun 17 gün sonra mazbatasını alması ve AK Parti'nin talebiyle İBB seçimlerinin iptal edilmesi seçim güvenliğinin seçmenler tarafından sorgulanmasına yol açtı.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:53 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Dünya
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