23 hırsızlık olayında 19 kişi yakalandı

Kayseri'de meydana gelen 23 hırsızlık olayında, polis ekiplerinin çalışması sonucunda 19 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre 15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında ikametten hırsızlık, iş yerinden ve kurumlardan 23 hırsızlık olayı meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan hırsızlık olayları sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise Kayseri'den çalınan 6 adet otomobil, 12 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 27 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ