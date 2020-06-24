23 İLDE FETÖ OPERASYONU 46 GÖZALTI - Son Dakika

23 İLDE FETÖ OPERASYONU 46 GÖZALTI

FETÖPDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 65 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

FETÖPDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 65 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan üyelerine yönelik sabah erken saatlerde İstanbul merkezli olarak 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önceki operasyonlarda yakalanmalarının ardından etkin pişmanlık yasasından faydalanan FETÖ üyelerinin itiraflarıyla belirlenen ve örgüt içerisinde mahrem imam olarak bilinen kişilerle ankesörlü telefonlarla görüşme gerçekleştirdikleri tespit edilen 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 46 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildikleri bildirilirken, 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 23 İLDE FETÖ OPERASYONU 46 GÖZALTI - Son Dakika

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