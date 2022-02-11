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23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı - Son Dakika

23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

11.02.2022 11:08
23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı geçtiğimiz aralık ayında 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı geçtiğimiz aralık ayında 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, aralık ayında Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Şanlıurfa'da meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kazaları, 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü. - BAYBURT

23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı
23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı
23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Adıyaman, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı - Son Dakika
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