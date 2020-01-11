23 ilde yapılan 62 'faili meçhul dolandırıcılık' olayı çözüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 23 ilde yapılan 62 'faili meçhul dolandırıcılık' olayı çözüldü - Son Dakika

23 ilde yapılan 62 'faili meçhul dolandırıcılık' olayı çözüldü

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında 62 faili meçhul dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında 62 faili meçhul dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Polis ekiplerince yapılan iki aylık teknik takip sonucu, ikinci el eşya alım-satımı yapan siteler üzerinden sahte hesaplar açarak, toplam 23 ilde yeni bebek sahibi olan insanları yaklaşık 70 bin TL dolandıran karı koca yakalandı.

Alınan bilgilere göre; şüpheli Volkan D. (34) ve Emel D. (25) isimli çift iddialara göre, ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte kişisel üyelik hesabı oluşturarak, 'Anakucağı-Puset, bebek bezleri' ve benzeri bebek malzemelerinin satış işlemi gerçekleştirdi. Şüpheli karı-koca, özellikle yeni bebek sahibi olan insanları hedef alarak, farklı şahıslar adına çıkartılmış GSM hatları üzerinden birçok insanla irtibata geçti. Sattıkları malzemeleri en az bin TL üzerinden siteye koyup, 'sıfır ve garantisinin devam ettiğini, kullanmadan satmak istediğini' belirten dolandırıcı çift, daha sonra satacağı ürünler üzerinden anlaştığı ücreti, sahte isimli GSM hatlarına havale şeklinde göndermelerini istedi. Ardından ATM'lerden paraları çektikten sonra, ürünlerin kargo bilgilerini isteyen alıcılara ise alınan ürünü göndermeyip, cinsel içerikli fotoğraflar attı.

"BENİ POLİS YAKALAYAMAZ, NEREYE ŞİKAYET EDERSENİZ EDİN"

Ayrıca ağına düşürdüğü insanlardan kargo gönderme bahanesiyle kimlik bilgilerini alıp, sonraki mağdurlara, bir önceki müşterinin bilgileriyle dolandıran çift, insanların şikayet edeceklerini söylemeleri üzerine ise "Beni polis yakalayamaz, nereye şikayet ederseniz edin" şeklinde alay ettikleri de yapılan konuşmalarda ortaya çıktı.

"DOLANDIRICI ÇİFT BİR ÖNCEKİ MÜŞTERİNİN BİLGİLERİYLE SONRAKİ MAĞDURLARI DOLANDIRDIKLARI BELİRLENDİ"

Yapılan şikayetler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, iki aylık teknik takip sonucu; 6'sı Eskişehir'de olmak üzere, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Hakkari, Erzurum, Samsun, Gaziantep, Giresun, Isparta, Bursa, Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, Kocaeli, Iğdır, Kütahya, Trabzon, Rize ve Van'da gerçekleşen toplam 62 'Faili Meçhul Dolandırıcılık' olayının şüphelilerinin Volkan ve Emel D. çiftinin olduğu tespit edildi. İstanbul'da saklandıkları belirlenen şüpheliler, dün Eskişehir ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

Akşam saatlerinde kente getirilen zanlılar, burada Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan yaklaşık 70 bin TL vurgun yapan şahısların ilçe emniyetindeki sorguları devam ediyor.

(Mustafa Kaplan - Abdullah Güçlü - Çağatay Gür/İHA)

23 ilde yapılan 62 'faili meçhul dolandırıcılık' olayı çözüldü

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:51 HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Erken seçim" istedi - Son Dakika
19:49 Tekirdağ'da da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
19:49 Tahran'da rejim karşıtı gösteri düzenlendi - Son Dakika
19:48 Kar nedeniyle çöken garajdaki otomobil hasar gördü - Son Dakika
19:47 Kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 19:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 23 ilde yapılan 62 'faili meçhul dolandırıcılık' olayı çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]