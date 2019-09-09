Son Dakika Haberleri: 23. İstanbul Tiyatro Festivali 13 Kasım’da başlıyor
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23. İstanbul Tiyatro Festivali 13 Kasım’da başlıyor

11 dakika önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

23. İstanbul Tiyatro Festivali 13 Kasım’da başlıyor, System.String[]

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:05 
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