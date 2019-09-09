23. İstanbul Tiyatro Festivali 13 Kasım’da başlıyor
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:05
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