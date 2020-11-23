Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Süper Lig
02:30 Maç Saati
03:00 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:15 Süper Lig
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:15 Süper Lig Kısa Özet
07:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
08:15 Maç Saati
09:45 Maç Saati
10:00 Süper Lig
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 Süper Lig
12:00 Maç Saati
12:00 Gamer
13:05 Maç Başlıyor
13:30 A. Hatayspor - Kasımpaşa
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 A. Hatayspor - Kasımpaşa
15:35 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 İH Konyaspor - Kasımpaşa
16:45 Süper Lig
17:00 İH Konyaspor - Kasımpaşa
17:00 beIN Manşet
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 Süper Lig
19:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor
19:30 Galatasaray - HK Kayserispor
19:45 Süper Lig
20:00 Trabzonspor - BB Erzurumspor
20:15 Süper Lig
20:30 Galatasaray - HK Kayserispor
21:00 Süper Lig
22:00 Maç Saati
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika