Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Yasak Elma
02:45 Bay Yanlış
05:00 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 25 Litre: Suyun Peşinde
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika