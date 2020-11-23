23 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ramo

00:15 Alev Alev

02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

02:45 Alev Alev

05:15 Aşk Laftan Anlamaz

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:00 Türk Malı

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

13:00 Alev Alev

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

20:00 Çukur