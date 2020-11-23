23 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 İntikam

00:15 Tehlikeli Arama

02:00 Tehlikeli Arama

02:00 İntikam

03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:40 Türk Müziği

04:40 Erkenci Kuş

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Medcezir

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Bak Şu Leyleğe

13:15 Gerçeğin Peşinde

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Sefirin Kızı

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

20:00 Sefirin Kızı