Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Haberler
00:35 Alp Disiplini Dünya Kupası
01:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
02:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
03:30 Kayakla Atlama Dünya Kupası
05:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
07:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
08:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
09:30 Binicilik
10:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
12:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
13:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
14:00 Serbest Kayak: Dünya Kupası
15:30 Cycling Show
16:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
17:30 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
21:30 Eurosport Winter Pass
22:00 Snooker: Birleşik Krallık Şamp.
22:25 Haberler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Kasım 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika