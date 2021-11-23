Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:35 Bizim Köyün Kızları
05:50 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Tozkoparan İskender
11:45 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
23:40 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika