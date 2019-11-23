23 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

Dünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmak

3 yıl önce annesinden böbrek nakledilen Melike Sürücü, operasyondan 8 ay sonra kick boksa başladı

'Kız çocuğu kick boks yapamaz' dediler, dünya şampiyonu oldu

Çiğdem Kırvaç, annesini ikna edip spora başladı, 25 Türkiye , birer de Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandı

Genç sporcunun hedefi Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ikinci altın madalya

Milli cimnastikçilerin hedefi Tokyo Olimpiyatları

Japonya 'da düzenlenecek Büyükler Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli cimnastikçiler, Bolu 'da çalışmalarını tamamladı

Sporcular ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak olduğunu söyledi

"Vedat'ın bir sonraki satışından bizim de bir payımız var, kulübü düşünmemiz lazım"

"Hocamızla eksiklerimiz neredeyse biliyoruz, araştırmamızı yapıyoruz"

"Geçtiğimiz senenin ikinci yarısındaki gibi başarıyı yakalayacak bir Rizespor'u oluşturacağız

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

SÜPER LİG

15.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Fatih Karagümrük - Cesar Grup Ümraniyespor

16.30 Eskişehirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİ

İki ligde de 14'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

15.15 Tofaş - Beşiktaş Sompo Sigorta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 OGM Ormanspor - Bellona Kayseri Basketbol

15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo

16.00 Botaş Spor Kulübü - İzmit Belediyespor

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş

18.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Eczacıbaşı VitrA

19.00 VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta

AVRUPA LİGLERİ

18.00 AFC Bournemouth - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.00 Brighton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

18.00 Slovan Bratislava - Sered (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

19.00 Mattersburg - Wolfsberger AC (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

21.00 Servette - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

23.00 Real Madrid - Real Sociedad (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)