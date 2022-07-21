23 kilo esrarla yakalandı; 'Adana sıcağını merak edip, gezmeye geldim' dedi - Son Dakika
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23 kilo esrarla yakalandı; 'Adana sıcağını merak edip, gezmeye geldim' dedi

21.07.2022 09:39
23 kilo esrarla yakalandı; 'Adana sıcağını merak edip, gezmeye geldim' dedi

ADANA'da polis, durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında, koliler içinde zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar ele geçirdi.

ADANA'da polis, durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında, koliler içinde zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar ele geçirdi. Kolilerin sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan yolculardan Brader S.'nin (25) ifadesinde, "Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim" dediği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan yola çıkan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler, kent merkezindeki uygulama noktasında otobüsü durdurdu. Narkotik köpekle araçta yapılan aramada bagaj kısmındaki iki kolide, çok sayıda zayıflama kürü kutusunun içerisine gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar bulundu. Kolilerin sahibi olan yolculardan Brader S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'ADANA SICAĞINI MERAK ETTİM'

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Brader S.'nin, "Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 kilo esrarla yakalandı; 'Adana sıcağını merak edip, gezmeye geldim' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 kilo esrarla yakalandı; 'Adana sıcağını merak edip, gezmeye geldim' dedi - Son Dakika
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