23 KİLO ESRARLA YAKALANDI; 'ADANA SICAĞINI MERAK EDİP, GEZMEYE GELDİM' DEDİ

ADANA'da polis, durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında, koliler halinde zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar ele geçirdi. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan Brader S.'nin (25), Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim dediği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu Diyarbakır'dan yola çıkan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler kent merkezindeki uygulama noktasında otobüsü durdurdu. Narkotik köpek eşliğinde araçta yapılan aramada bagaj kısmındaki iki kolinin içerisinde bulunan çok sayıda zayıflama kürü kutusunun içerisine gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar bulundu. Otobüsteki yolculardan Brader S.?nin olayın şüphelisi olduğu saptandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'ADANA SICAĞINI MERAK ETTİM'

Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek 'Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.