23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı

25.03.2022 16:27
23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 23 kişi hakkında işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 23 kişi hakkında işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 1.23 gram metamfetamin, 1.45 gram sentetik kannabinoid, 1.008 adet sentetik ecza hap, 1.76 gram esrar, 1 adet enjektör içerisinde narkotik içerikli madde, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili 23 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Şahıslardan 6'sı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı
23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı

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Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 23 kişi hakkında işlem yapıldı 6'sı tutuklandı - Son Dakika


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