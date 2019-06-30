Son Dakika Haberleri: 23 kişinin katili 7 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
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23 kişinin katili 7 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı

1 saat önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Ramazan Bayramını kana bulayarak 23 kişinin ölümü, 70 kişinin yaralanmasına neden olan 7 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı.

23 kişinin katili 7 YPG/PKK'lı terörist tutuklandı, System.String[]
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Ramazan Bayramını kana bulayarak 23 kişinin ölümü, 70 kişinin yaralanmasına neden olan 7 YPG/ PKK'lı terörist tutuklandı. Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesinde 2 Haziran'da Azez Çarşı merkezinde teravih namazı esnasında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişinin ölümü ve 70 kişinin ağır yaralanmasına ayrıca onlarca araç ve çok sayıda iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan bombalı intihar saldırısını gerçekleştiren 7 YPG/PKK'lı terörist, Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk danışman polislerinin de aktif katkısıyla Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Azez Adliyesine çıkarılan teröristler, mahkemece tutuklandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Suriye, Azez, PKK, Güncel
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